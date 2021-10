Motocyclisme : Bagnaia et Ducati mettent la pression sur Quartararo

Le pilote français, qui peut s’assurer son premier titre mondial à Misano, ne s’élancera que de la cinquième ligne (13e). En Moto2, Tom Lüthi s’élancera finalement de la quatrième ligne.

Cette journée décisive a encore été arbitrée par les conditions météorologiques; brouillard et bruine en début de matinée, absence du soleil ensuite – la piste a ainsi été longue à sécher -, bref, Quartararo et ses collègues de marque chez Yamaha se sont retrouvés dans la pire des situations pour leur M1, des conditions mixtes dans lesquelles, au contraire, les Ducati font merveille. La marque italienne occupera d’ailleurs l’ensemble de la première ligne, grâce à ses deux pilotes officiels Bagnaia et Miller, et grâce aussi au demi-frère de Valentino Rossi, Luca Marini.