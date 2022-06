Motocyclisme: Francesco Bagnaia: pole et record absolu

Francesco Bagnaia partira en pole position dimanche sur le Sachsenring. AFP

«Je crois que nous avons réussi un grand travail ces deux derniers jours. Il fait chaud et il devrait faire encore plus chaud demain (ndlr: dimanche) pour la course, mais je me sens parfaitement confortable sur ma Ducati. Notre potentiel, même si nous nous attendions peut-être pas à cela, est excellent sur ce circuit»: Francesco «Pecco» Bagnaia s’élancera dimanche de la meilleure place de la grille de départ du GP d’Allemagne, sur le circuit du Sachsenring.

À ses côtés, il sera accompagné des deux Français de la classe MotoGP, le champion en titre Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati). Cette journée a notamment été marquée par des chronos exceptionnels réalisés lors de la quatrième séance d’essais libres (les cinq plus rapides ont crevé le mur des 1’20 au tour) et par la décision d’Alex Rins (Suzuki) de mettre un terme prématuré à son week-end.

Opéré de deux fractures à son poignet gauche au lendemain de son accident du GP de Catalogne, il y a deux semaines, Rins souffrait trop pour insister: «Je crois que nous avons pris la bonne décision en nous déplaçant en Allemagne, c’était le seul moyen de mesurer mes possibilités physiques. Ce matin, j’ai constaté que la douleur était plus importante que la veille et, après discussion avec l’équipe, nous avons décidé d’en rester là pour que je puisse me reposer avec le GP des Pays-Bas, dans une semaine.»