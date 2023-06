Motocyclisme: Francesco Bagnaia remporte le GP d’Italie

L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d’Italie, sixième épreuve de la saison de MotoGP, devant les Ducati-Pramac de l’Espagnol Jorge Martin et du Français Johann Zarco, dimanche sur le circuit du Mugello.

Au lendemain de sa victoire lors du sprint, Bagnaia, qui avait décroché la pole position en pulvérisant le record du tour du circuit toscan samedi, a fait parler la supériorité de sa Ducati officielle pour maîtriser la course de bout en bout.

Si l’Australien Jack Miller (KTM) s’était brièvement emparé de la première place après un départ tonitruant, «Pecco» a rapidement repris la tête pour ne plus jamais la lâcher et ainsi décrocher la 14e victoire de sa carrière en MotoGP. Martin a réussi à faire illusion durant quelques tours pour rester au contact, mais l’écart s’est creusé inexorablement à mesure que la course avançait.