Solution à l’horizon

Francfort aimerait accueillir le final de la Ligue des champions

La ville et sa région se profilent en vue d'un éventuel tournoi final cet. Le comité exécutif de l'UEFA pourrait trancher le 17 juin.

Tandis qu’un peu partout en Europe, des championnats reprennent ou s’apprêtent à le faire, l’UEFA planche quant à elle sur la façon dont elle va boucler sa Ligue des champions dans le courant de l’été. Sachant que les huitièmes de finale ne sont pas bouclés, faut-il abandonner le concept des matches aller-retour? Où et quand jouer, partant du principe que chaque déplacement peut constituer un risque potentiel, selon les pays? Le comité exécutif du 17 juin devrait apporter des réponses à ces questions. En attendant, l’Allemagne est à l’affût pour rendre service – ou rafler le morceau.

Russie et Portugal aussi sur les rangs?

C’est le quotidien Bild qui l’a annoncé dans son édition de jeudi. Francfort et sa région envisageraient de se porter candidates à l’organisation d’un tournoi final destiné à clore la présente édition de la Ligue des champions. Markus Frank, porte-parole de la ville, a confirmé des «discussions en cours» à l’agence SID. L’UEFA serait à la recherche d’un lieu qui proposerait quatre stades d’envergure dans un rayon de 100 kilomètres. Francfort et sa Commerzbank-Arena, qui ne sont pas loin de Mayence, Kaiserslautern, Darmstadt ou Karlsruhe par exemple, répondraient aux critères. Mais d’autres villes, notamment en Russie et au Portugal, seraient aussi sur les rangs.