Football : Francfort grimpe à la 2e place à cinq points du Bayern

La 16 e journée de Bundesliga se poursuit samedi. L’Eintracht a battu Schalke sur le score de 3-0 et monte sur la 2 e marche du podium du championnat de première division allemande.

Rafael Borré (à g.) a inscrit le 2-0 pour Francfort face à Schalke 04. Il célèbre son but en compagnie de Jesper Lindstrom, auteur de l’ouverture du score.

L’Eintracht Francfort s’est imposé 3 à 0 samedi après-midi contre Schalke 04, grâce à des buts de Jesper Lindström, Rafael Borré et Aurélio Buta, et s’empare de la deuxième place du championnat d’Allemagne, à cinq points du Bayern Munich, toujours solide leader. Deux Suisses ont participé à cette rencontre, mais dans le camp des vaincus: Cedric Brunner était titulaire et la nouvelle recrue Michael Frey est entrée à la 82e minute de jeu.