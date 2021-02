Football : Francfort pique la troisième place à Wolfsburg

Gagnant 2-0 à Cologne, l’Eintracht passe les «Loups», qui n’ont pu faire que match nul contre Mönchengladbach.

Au milieu de la défense de Cologne, Evan Ndicka trouve le moyen de placer sa tête et de marquer pour Francfort.

Francfort, l’équipe qui flambe en 2021, a décroché sa 8e victoire en neuf matches, pour prendre la troisième place du classement derrière le Bayern et Leipzig après 21 journées.

L’Eintracht, avec Djibril Sow sur le terrain jusqu’à la 70e et Steven Zuber dès la 82e, a ouvert le score par le Portugais André Silva (1-0, 57e), auteur de son 18e but cette saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur du championnat derrière l’intouchable Robert Lewandowski (24 buts avec le Bayern). L’international espoir français Evan Ndicka a doublé la mise (2-0, 79e) pour les rouge et noir.