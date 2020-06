France

Francis Heaulme définitivement condamné à perpétuité

La Cour de cassation a confirmé le verdict rendu en 2018 contre le sexagénaire, dans l’affaire du meurtre de deux garçons de 8 ans, en 1986 à Metz. L’homme, reconnu coupable de neuf autres meurtres, a toujours nié avoir tué les deux enfants.

Le tueur en série Francis Heaulme est définitivement condamné à la réclusion à perpétuité pour les meurtres de Cyril Beining et Alexandre Beckrich à Montigny-lès-Metz en 1986, après le rejet mercredi de son pourvoi par la Cour de cassation. La plus haute juridiction judiciaire française a mis un point final à un marathon judiciaire jalonné de six procès, en validant le verdict de la cour d'appel de Versailles, prononcé en décembre 2018 contre Francis Heaulme, aujourd'hui âgé de 61 ans.