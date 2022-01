Figure du sport mondial - François Carrard n'est plus

La nouvelle a été annoncée par l'Association internationale de la presse sportive, dont François Carrard était membre de la commission d'éthique. L'homme de loi, qui avait passé 14 ans, jusqu'en 2003, aux commandes du CIO, n'est plus. « Les mots ne suffiront pas pour se souvenir de tout ce qu'il a fait. Nous devrons le faire avec des faits, car il continuera à être l'un des nôtres pour toujours » , a écrit Gianni Merlo, le président de l'AIPS.

«De pseudo-ligues professionnelles seraient créées et ce serait le royaume des combines.»

« Même si vous liquidez tout, les gens continueront à jouer au football. Ils ne vont pas s’arrêter parce que le bâtiment de Zurich est vendu aux enchères. Le football va continuer à vivre, mais il va tomber totalement dans les mains des mafias. Ça, je vous le certifie et c’est effrayant. Le risque, à ce moment-là, ce sera le parieur philippin, kosovar, ou autres. De pseudo-ligues professionnelles seraient créées et ce serait le royaume des combines. J’en suis absolument certain: si la FIFA disparaît, le football est mort » , disait-il au « Matin » à l’époque, en bon visionnaire qu’il a toujours été.