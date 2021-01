France : François di Pasquali, fugitif le plus recherché, arrêté près de Barcelone

Le Franco-italien de 48 ans désigné par la police française en octobre comme son fugitif le plus recherché, a été retrouvé dans la banlieue barcelonaise mercredi.

Ce Franco-italien de 48 ans avait été désigné par la police française en octobre comme son fugitif le plus recherché dans le cadre de la traditionnelle campagne «Most Wanted» d’Europol, parmi 18 autres noms de criminels.

Perquisitions simultanées

Les surveillances ont néanmoins permis de déterminer que le fugitif s’était mis en couple avec une femme d’origine espagnole. Les enquêteurs ont alors cherché à dresser «un tableau plus précis de son entourage» en Espagne et «la campagne Most Wanted d’Europol s’inscrivait dans cette stratégie», souligne le commissaire.