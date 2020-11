France : François Hollande a-​​t-​​il trompé Julie Gayet?

Selon le magazine «Voici», l'ex-président français entretiendrait une relation avec une danseuse de l'Opéra Garnier. Julie Gayet a immédiatement répondu.

Sauf que cette fois-ci les choses ne semblent pas aussi claires (ou assumées?) qu'en 2014. Julie Gayet et l'ex-président sont en effet apparus soudés sur le compte Instagram de la comédienne. Et une amie proche du couple, Géraldine Maillet, chroniqueuse à «Touche pas à mon poste», a indiqué vendredi: «Ils sont toujours ensemble, tout va très bien». Next?