Le festival des Francomanias a attiré 20'000 personnes à Bulle

L’avenir des Francomanias s’annonce donc sous les meilleurs auspices. «Le budget (ndlr: non communiqué) devrait être équilibré, malgré une forte augmentation des coûts dans tous les domaines depuis 2021. Depuis quelques années, on tient la bonne formule», s’est réjoui le quinqua. Reste que cela n’empêche pas le Fribourgeois de réfléchir à l’évolution et à l’amélioration de l’événement. «Les animations et les concerts proposés gratuitement par le service de la jeunesse de la ville de Bulle dans les douves du Château m’ont convaincu. On a clairement des choses à développer ensemble. On réfléchit aussi à l’agrandissement de l’espace gratuit sur la place du Marché et sur la rue adjacente», a-t-il dit.