Frank Lampard en lice pour battre un record peu enviable

Frank Lampard fait très grise mine à l’heure de serrer la main de son confrère Mikel Arteta. Chelsea a subi mardi contre Arsenal (3-1) sa sixième défaite depuis le retour de l’ex-milieu à Stamford Bridge. AFP/Ben Stansall

Frank Lampard est salement dans le bleu. Un bleu sombre, si sombre qu’il vire au noir et ne laisse que peu d’espoir d’éclaircie. Le match de ce samedi à Bournemouth (coup d’envoi à 13h30) peut-il constituer une occasion de sortir du trou pour Chelsea? Ce serait bon pour le moral de l’ex-idole de Stamford Bridge et de ses troupes. Car depuis qu’il est revenu sur le banc de Blues à la dérive, début avril à la place de Graham Potter, le technicien de 44 ans n’est pas parvenu à redresser la barre. Pire, il n’a rien connu d’autre que la défaite, celle concédée mardi sur le terrain d’Arsenal (3-1) étant sa sixième.

Six matches, deux en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (0-2, 0-2), quatre en Premier League (deux buts marqués et huit encaissés devant Wolverhampton, Brighton, Brentford et, donc, les Gunners); et si peu de signes encourageants parmi la ribambelle de stars à prix d’or. S’il s’incline à nouveau samedi, Chelsea perdra sa… 12e place au profit de Bournemouth. Et Frank Lampard, engagé ad intérim jusqu’en juin, restera en lice pour battre un record peu enviable, à savoir le nombre de défaites consécutives dans un grand championnat européen.

Une victoire en octobre

Car aux six revers vécus avec les Blues de Londres, il faut en ajouter quatre au compteur de l’ex-milieu de terrain: ceux qu’il a subis sur le banc des Blues de Liverpool, avant d’être congédié par Everton en janvier passé. Pire: la dernière fois que Lampard a connu la saveur de la victoire, c’était avec les Toffees contre Crystal Palace le 22 octobre 2022.

Dix défaites consécutives… D’après les statistiques compilées par le site transfermarkt, il n’en manque plus que trois à l’ancien no8 pour égaler un record co-détenu par plusieurs techniciens. L’Allemand Daniel Farke avait perdu les onze derniers matches de la saison 2019/20 avec Norwich City puis, après une remontée en Premier League, les deux premiers de l’exercice 2021/22. Avec ce total de treize défaites consécutives à la tête d’un club de l’élite, on trouve aussi le Français David Linarès avec Dijon (2020/21), le Bosnien Mehmed Bazdarevic avec Grenoble (2008/09 et 09/10) et l’Italien Roberto De Zerbi avec Palerme et Benevento (2016/17 et 17/18).

Un club très fermé