Buzz : Frank Ocean choque ses fans

Le chanteur a commercialisé un anneau pénien en or, issu de sa nouvelle collection de bijoux. Tollé sur la Toile.

Il s’agit d’un anneau pénien en or pour le prix de 25 000 dollars.

Frank Ocean, qui s’était bagarré avec Chris Brown, ne manque pas d’audace. Afin de promouvoir sa nouvelle collection de bijoux, le chanteur a mis en avant l’une de ses créations pour le moins osée: un anneau pénien en or 18 carats pour le prix de 25’000 dollars. Sur le compte Instagram de la marque, une photo très explicite a été postée. On y voit les parties génitales d’un homme, toutefois floutées, entourées par cet anneau intime (ndlr: appelé cockring en anglais) censé renforcer et prolonger l’érection.