Automobilisme : Frank Williams à l’hôpital dans un état stable

Le fondateur de l’écurie de formule 1, âgé de 78 ans, doit être soigné. Sa famille donnera de ses nouvelles.

«L’état de santé de Frank est un sujet privé et la famille ne donnera donc aucun détail supplémentaire pour le moment», est-il précisé dans ce texte relayé par l’écurie, qui «donnera des nouvelles en temps voulu».

Frank Williams, 78 ans, a été à la tête de Williams de ses débuts en 1975, avec un hiatus en 1976 et 1977, à 2020, année de sa vente au fonds d’investissement américain Dorilton Capital.

16 titres

Avec seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes, Williams est l’une des équipes les plus récompensées dans la catégorie reine du sport automobile.