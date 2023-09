Franquisme en Espagne: victime de tortures entendue par un juge

48 ans après les faits

La juge en charge du dossier a pris le contre-pied de tant d’autres magistrats avant elle en admettant cette plainte au mois de mai en raison de «la possible existence» de «crimes contre l’humanité et tortures» dans ce dossier. Elle a également fait part de son intention de convoquer les accusés et a demandé des documents à la police et aux archives nationales pour mener son enquête, à l’issue de laquelle elle décidera d’un renvoi en justice ou d’un classement sans suite.