Guyane française

Frappé par le Covid, le territoire reçoit le soutien de Paris

Le nouveau Premier ministre français s’est rendu en Guyane, alors qu’un pic de l’épidémie y est attendu pour la seconde quinzaine de juillet.

Le Premier ministre français, Jean Castex, est arrivé dimanche en Guyane pour une visite express afin de montrer «la pleine mobilisation de l’État» dans ce territoire français d’Amérique du Sud de 300’000 habitants, en pleine phase ascendante de cas de Covid-19 et avec des centres hospitaliers sous tension. Les vols entre la Guyane et le reste de la France ont d’ailleurs été interdits il y a à peine deux jours.

Accompagné par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, il est arrivé, masque de protection sur le visage, sur la base aérienne de Matoury, a constaté l’AFP. Il se rendra à Cayenne auprès du centre interministériel de crise et doit aussi rencontrer personnel hospitalier et élus.

La Guyane, toujours placée sous état d’urgence sanitaire comme l’île française de Mayotte dans l’océan Indien, comptait samedi 5949 cas de coronavirus confirmés – dont 130 hospitalisations et 23 patients en réanimation – et 26 décès. Le pic de l’épidémie y est attendu dans la seconde quinzaine de juillet.

Le chef du gouvernement entend marquer que «la République est unie et solidaire et qu’elle n’abandonne en aucun cas la Guyane», a-t-il déclaré dans un entretien au journal France-Guyane. «Je viens avec la volonté de préparer la France à une éventuelle deuxième vague» mais «en préservant la vie économique, la vie sociale», avait prévenu mercredi M. Castex.

Le voisin brésilien en cause?

L’épidémie a fortement augmenté en Guyane depuis le déconfinement, alors que le territoire avait été relativement épargné lorsque la métropole était confrontée à la pleine expansion du virus.

Depuis mai, en raison notamment de la proximité de la Guyane avec le Brésil voisin fortement touché, le virus met à mal le système de santé déjà fragile. Les trois hôpitaux du territoire – les centres hospitaliers de Cayenne, Kourou et l’ouest guyanais –, déjà mobilisés pour des patients victimes de la leptospirose ou de la dengue, ont déclenché le week-end dernier des plans de crise.

L’ex-ministre des Outre-mer Annick Girardin, venue fin juin avec des renforts sanitaires, avait lancé un appel à la solidarité nationale pour faire venir plus de soignants, estimant qu’il fallait au total 300 renforts supplémentaires pour permettre d’augmenter le nombre de lits en réanimation, très faible, environ une trentaine à Cayenne actuellement.

Plus d’une centaine de membres de la réserve sanitaire sont déjà sur place et, vendredi, 22 militaires du service de santé des armées et du matériel de santé sont arrivés, pour appuyer le Centre hospitalier de l’Ouest guyanais (CHOG) à Saint-Laurent-du-Maroni. Un hôpital de campagne de la sécurité civile a aussi été installé au centre hospitalier de Cayenne pour accueillir des patients non Covid.

Évacuations et reconfinement

Plusieurs évacuations sanitaires de malades ont été réalisées vers la Guadeloupe et la Martinique, mais le manque de places dans les hôpitaux antillais commence à se faire sentir, a indiqué la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS), Clara de Bort. Pour freiner l’épidémie, des mesures de reconfinement ciblé de certains quartiers ou de certaines communes ont été mises en place et un couvre-feu est en vigueur.

Le Premier ministre est notamment attendu par le collectif Mayouri santé Guyane, composé des principales forces militantes et politiques à l’origine d’un grand mouvement social en 2017, qui réclame mesures et moyens supplémentaires contre l’épidémie, et notamment un plus grand nombre de tests.