Amérique du Sud : Frappé par une vague de froid, le Brésil grelotte

Le mois de mai est inhabituellement froid au Brésil, avec un thermomètre frisant le zéro, alors que ce pays tropical est habitué à des températures plus clémentes.

Les pardessus et les écharpes sont de sortie au Brésil, pays tropical qui subit dans sa moitié sud une vague de froid inhabituelle pour un mois de mai, dangereuse pour les milliers de sans-abri mais aussi les cultures. Avec 1,4°C au mercure, Brasilia (centre), capitale futuriste fondée en 1960, a enregistré jeudi la température la plus froide de son histoire, alors que l’hiver austral ne commence officiellement que fin juin.

Sur la page principale du site de l’agence météorologique Inmetro, une carte du Brésil montre toute la moitié sud colorée en orange, avec en légende la mention: «Vague de froid (danger)». À Sao Paulo (sud-est), plus grande mégalopole d’Amérique latine, le thermomètre a affiché 6,6°C mercredi matin, un record pour un mois de mai depuis 1990, avec un ressenti de -4°C.

Décès d’un sans-abri

Un sans-abri de 66 ans est décédé mercredi, après avoir fait un malaise dans la file d’attente d’un centre de distribution de nourriture. Selon les médias brésiliens, il avait passé la nuit dans la rue. La mairie de Sao Paulo a annoncé en début de semaine l’ouverture de 2000 places supplémentaires dans des sites d’hébergement d’urgence, portant la capacité totale à environ 17’000. Mais la capitale économique du Brésil compte près de 32’000 sans-abri, deux fois plus qu’en 2015 et 31% de plus qu’il y a trois ans, avant la pandémie de coronavirus.