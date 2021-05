Vaud - Frappé parce qu’il «puait des pieds»

Un quinquagénaire a écopé de 300 francs d’amende et devra payer 600 francs de frais de justice. Selon le procureur vaudois qui vient de le condamner, le prévenu a donné un coup de tête à un passager d’un train, agacé par l’odeur que dégageaient les pieds de la victime.

Les faits se sont déroulés un soir de novembre dans le train reliant Montreux au Pays-d’Enhaut (VD). Le plaignant, un Vaudois, explique: «Je revenais d’une réunion. J’ai enlevé mes souliers et posé mes pieds sur la banquette. Cela lui a déplu dès son arrivée. Il m’a demandé de partir. Comme je ne bougeais pas et ne répondais pas, il s’est levé et m’a mis une claque. Il a eu une attitude violente. L’explication des odeurs est venue après, sans doute pour se justifier.»