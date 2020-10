Conflit au Nagorny Karabakh : Frappe sur un quartier de la deuxième ville d’Azerbaïdjan

Un missile a frappé un quartier résidentiel de Gandja vendredi. Le bilan exact n’est pas encore connu mais on déplore plusieurs victimes.

Cette poussée de violence mine les efforts internationaux visant à calmer les hostilités qui opposent les Arméniens chrétiens aux Azéris musulmans et qui impliquent des puissances régionales comme la Russie et la Turquie.

À la recherche de survivants

Selon des résidents, plus de 20 personnes habitaient la zone atteinte. Un habitant a dit avoir vu un enfant, deux femmes et quatre hommes retirés des décombres. «Une femme a perdu ses jambes. Quelqu’un d’autre a perdu un bras», a dit Elmir Shirinzaday, 26 ans. Hikmat Hajiyev, un conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, a dit dans un tweet que «selon les premières informations, plus de 20 maisons ont été détruites».

«Attaque» sur Mingecevir

Depuis la conclusion d’une trêve «humanitaire» signée le 10 octobre à Moscou, censée permettre d’échanger les corps des soldats morts et des prisonniers, la situation était restée calme à Stepanakert jusqu’à jeudi et de nouveaux bombardements.

Ailleurs sur le front, les combats ont continué, l’Azerbaïdjan et l’Arménie s’accusant mutuellement de violer le cessez-le-feu et de viser des zones civiles. Les soldats azerbaïdjanais ont avancé au Nord et au Sud de la ligne de front, prenant position au Karabakh et dans deux districts qui étaient sous contrôle arménien depuis la fin d’une précédente guerre en 1994.