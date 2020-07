Assassinat de Soleimani

Frappe US «illégale et arbitraire», selon une experte des Nations unies

Un rapport dévoilé mardi estime que les preuves fournies par les Etats-Unis pour justifier l’assassinat du général iranien ne suffisent pas.

«Aucune menace imminente»

«A la lumière des preuves fournies jusqu'à présent par les Etats-Unis, le ciblage du général Soleimani, et la mort de ceux qui l'accompagnaient, constituent un assassinat arbitraire dont les Etats-Unis sont responsables en vertu du droit international humanitaire», affirme Mme Callamard dans son rapport. Pour sa part, Donald Trump avait justifié l'ordre de tuer celui qu’il qualifiait de «terroriste numéro un» dans le monde, l’accusant de préparer des attaques «imminentes» contre des diplomates et militaires américains.

Allés trop vite en besogne

«Aucune preuve n'a été fournie que le général Soleimani planifiait spécifiquement une attaque imminente contre des intérêts américains, en particulier en Irak, pour laquelle une action immédiate était nécessaire et aurait été justifiée», insiste le rapport. Et, poursuit-il, «aucune preuve n'a non plus été apportée pour montrer que les Etats-Unis n'ont pas eu le temps de demander l'aide de la communauté internationale, y compris du Conseil de sécurité des Nations unies, pour faire face à des menaces imminentes présumées».