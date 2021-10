Italie : Frappée par des pluies torrentielles, la Sicile se prépare à un second cyclone

L’île méditerranéenne est en proie à de violentes intempéries depuis dimanche. Des vagues d’une hauteur de 4,5 m sont attendues sur les côtes dans la nuit de jeudi à vendredi.

Trois personnes sont déjà mortes lors des pluies torrentielles et des coulées de boue qui ont frappé depuis ce week-end la région de Catane, la deuxième ville de Sicile. Les habitants de cette ville côtière du sud-est de l’île se préparaient jeudi à un nouvel épisode d’intempéries.

«Vagues de plus de 4,5 mètres»

Un cyclone de type méditerranéen, appelé «médicane», doit aborder les côtes orientales de l’île et de la Calabre voisine (la pointe de la Botte italienne) dans la nuit de jeudi à vendredi, selon l’Institut de recherche publique ISPRA.

«De fortes précipitations et des tempêtes en mer sont attendues sur la côte, avec des vagues de plus de 4,5 mètres», a-t-il indiqué, soulignant que ces cyclones méditerranéens sont plus fréquents cette saison.