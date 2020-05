Coronavirus

Frappée par la pauvreté, l'Espagne instaure un revenu minimum

Ce revenu minimum vital a été fixé à 462 euros par mois pour un adulte vivant seul. Les familles toucheront 139 euros mensuels pour chaque personne supplémentaire

Entrée en vigueur en juin

«Un nouveau droit social est né aujourd'hui en Espagne», s'est félicité Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement et dirigeant du parti de gauche radicale Podemos, à l'issue du conseil des ministres.

Selon le gouvernement, 850’000 foyers bénéficieront de cette nouvelle prestation, soit 2,3 millions de personnes dont 30% de mineurs, et toucheront en moyenne 10’070 euros par an. Ce revenu sera compatible avec d'autres. Si une personne a un salaire faible, l’État lui versera un complément lui permettant d'atteindre le niveau du revenu minimum vital.

600’000 foyers touchés par la pauvreté

Le revenu minimum vital était une promesse du gouvernement de coalition formé par les socialistes de Pedro Sanchez et Podemos qui a été «obligé d'en accélérer l'entrée en vigueur» devant la crise du coronavirus, a souligné M. Iglesias. Le brutal coup d'arrêt à l'économie provoqué par le confinement a mis des centaines de milliers de personnes au chômage et, pour la première fois de leur vie, de nombreuses familles doivent faire la queue pour obtenir de la nourriture auprès des paroisses et des associations locales, en particulier à Madrid.