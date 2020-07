Australie

Frappée par l’ironie du sort pendant son jour de congé

Une jeune femme en train de tourner un documentaire sur les requins s’est fait mordre… par un requin alors qu’elle profitait d’un jour de repos à la plage.

Or, ironie du sort, il se trouve que la jeune femme est une passionnée de squales et qu’elle travaille actuellement sur un documentaire consacré à ces animaux. On pourrait donc croire que la victime s’est fait mordre pendant le tournage, mais l’attaque est survenue alors qu’elle profitait d’un jour de congé.