Proche-Orient : Frappes de l’armée israélienne dans le sud de la Syrie

Des soldats de l’État hébreu ont mené mercredi soir des frappes dans un secteur du sud de la Syrie.

L’observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a fait état de feux et d’une «intense présence» des hélicoptères israéliens.

«Il y a peu de temps, durant une activité de l’armée sur le plateau du Golan, des soldats ont identifié des suspects proches d’une position militaire et ont tiré en leur direction à partir de tanks. Les suspects se sont ensuite éloignés dans le territoire syrien», a indiqué l’armée dans un bref message en hébreu. Israël a conquis en 1967 et annexé une partie du plateau du Golan syrien, région stratégique aussi limitrophe du Liban et patrouillé par ses soldats.