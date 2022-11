Moyen-Orient : Frappes de l’Iran contre ses opposants kurdes en Irak, un mort

L’Iran a lancé une nouvelle série de frappes lundi contre des groupes d’opposition kurdes iraniens basés au Kurdistan d’Irak voisin, tuant au moins une personne et en blessant huit.

Le pouvoir iranien accuse ces groupes, de longue date dans sa ligne de mire, d’attiser les troubles en Iran, confronté à des manifestations depuis la mort en détention le 16 septembre de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini, arrêtée trois jours plus tôt par la police des mœurs à Téhéran.

«Cinq missiles iraniens ont visé un bâtiment du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI)», a indiqué à l’AFP Tariq al-Haidari, maire de Koysanjaq, une ville située à l’est d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. «Il y a un mort et huit blessés. Il s’agit de Kurdes iraniens», a détaillé le ministère de la Santé de la région autonome.

Au même moment, «quatre frappes de drones» ont visé des bases du Parti communiste iranien et du groupe nationaliste kurde iranien Komala dans la région de Zrgoiz, a expliqué Atta Seqzi, un chef de Komala, joint par l’AFP. D’après lui, les militants ont été «prévenus de l’imminence des frappes» et ont évacué les installations. «Il n’y a ni mort, ni blessé».

En fin de journée, le ministère irakien des Affaires étrangères a «condamné avec la plus grande fermeté» ces frappes, qui «empiètent sur la souveraineté irakienne», assurant qu’il prendrait « des mesures diplomatiques de haut niveau», sans toutefois les détailler.

«Pas silencieux»

En Iran, une source militaire iranienne a confirmé des attaques avec «des missiles et des drones» contre «des sièges des partis terroristes» en Irak.

Les personnes visées étaient des «terroristes ayant activement participé aux émeutes des deux derniers mois, notamment en provoquant des incendies contre des banques et des bâtiments administratifs dans plusieurs localités» du Kurdistan iranien, a affirmé le général Mohammad-Taghi Osanlou, commandant d’une base des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de l’Iran, à la télévision publique.

L’Iran a accentué ses attaques contre ces groupes d’opposition kurdes iraniens depuis le début des protestations. Fin septembre, au moins 14 personnes ont été tuées et 58 blessées, «en majorité des civils», dans des bombardements iraniens, selon les forces antiterroristes du Kurdistan d’Irak.

«Violation de la souveraineté»

La mission de l’ONU en Irak a, elle, «condamné ces nouvelles attaques de drones et missiles au Kurdistan qui violent la souveraineté de l’Irak».

Même réprobation de la part des États-Unis, qui ont appelé l’Iran à «cesser ces attaques et à s’abstenir de toute nouvelle menace contre l’intégrité territoriale de l’Irak», par la voix du porte-parole du département d’État, Ned Price. «Nous condamnons fermement la poursuite des attaques de missiles et de drones de l’Iran contre la région du Kurdistan irakien. Nous demandons à l’Iran, qui a violé de manière répétée et éhontée la souveraineté de l’Irak, de mettre fin à ces attaques», a-t-il ajouté mardi.