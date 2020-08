Conflit israélo-palestinien

Frappes israéliennes sur Gaza après des tirs palestiniens

L’État hébreu a visé des positions du Hamas à Gaza en réponse aux ballons incendiaires lancés par l’enclave palestinienne. Les deux camps continuent de s’opposer sporadiquement.

«Des jets de combats, des hélicoptères d’attaque et des tanks ont frappé un certain nombre de cibles du Hamas dans la bande de Gaza», a souligné l’armée israélienne dans un communiqué, disant avoir visé «des infrastructures souterraines et des postes d’observation du Hamas» en «représailles» à la multiplication des tirs de ballons incendiaires vers Israël.