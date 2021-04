Conflit israélo-palestinien : Frappes israéliennes sur Gaza après un tir de roquette

Après un nouveau tir de roquette vers le sud d’Israël, l’armée israélienne a visé des «cibles terroristes» dans la bande de Gaza, samedi soir.

La roquette tirée quelques heures auparavant vers le sud d’Israël est tombée en «territoire israélien mais dans une zone non habitée», a ajouté l’armée dans un communiqué, sans faire état de victime ou dégâts. Le tir n’a pas été revendiqué pour l’instant.

Dixième anniversaire du «Dôme de fer»

La bande de Gaza, enclave de deux millions d’habitants, est contrôlée par les islamistes du Hamas depuis 2007 et soumise depuis lors à un blocus israélien. Le Hamas et Israël se sont livré trois guerres entre 2008 et 2014.