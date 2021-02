Le marché valaisan des excursions en autocar en Suisse et en Europe traverse une très mauvaise passe en raison des restrictions et des craintes dues au Covid-19.

Les entreprises Lathion Voyages, Buchard Voyages et l’Oiseau Bleu témoignent dans «Le Nouvelliste» de leur lutte commune pour leur survie. Elles font notamment ensemble du lobbyisme auprès des élus cantonaux et nationaux pour obtenir des aides financières. En 2020, nos confrères valaisans dévoilent que le secteur autocars de Lathion a enregistré une diminution de 70% de son chiffre d’affaires. Quant à l’Oiseau Bleu et Buchard, elles ont subi une chute d’environ 80% de leurs recettes la même année.

Pas de reprise avant l’automne

On apprend qu’un car immobilisé coûte entre 10’000 et 15’000 fr chaque mois. Et les RHT n’ont pas permis d’empêcher d’effectuer des licenciements. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés et ces entreprises ne font plus appel à des auxiliaires. La majorité des courses actuellement sont pour des sorties à ski, et une reprise des activités n’est pas espérée avant l’automne, précise «Le Nouvelliste».