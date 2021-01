Argovie : Frappés pour des cigarettes

Un cycliste de 44 ans puis un jeune de 17 ans ont été pris à partie par deux jeunes dans la soirée de mardi. Une personne a été blessée.

La police cantonale a arrêté deux jeunes de 15 et 16 ans, ils ont été placés en détention

Mardi soir, un Suisse de 44 ans s’est présenté à la police argovienne après avoir été pris à partie par deux jeunes. L’homme circulait à vélo à Zofingue lorsqu’il a été alpagué pour lui demander des cigarettes et de l’argent. Lorsqu’il a refusé et voulu continuer sa route, il a reçu un coup de pied à la cuisse sans gravité.

Plus tard dans la soirée, c’est un piéton qui a été approché par deux jeunes à Aarburg. Refusant de répondre à leur demande de cigarettes, le jeune de 17 ans a été roué de coups au visage. La victime a subi plusieurs blessures, a indiqué la police cantonale.

Deux suspects de 15 et 16 ans

Plusieurs patrouilles de la police cantonale et municipale ont été réquisitionnées. Après une courte recherche, deux suspects ont été appréhendés. Une procédure pénale a été ouverte et les deux jeunes Suisse de 15 et 16 ans ont été placés en détention.