Conflit israélo-palestinien : Frappes sur Gaza après des lancers de ballons incendiaires

L’armée israélienne affirme avoir agi en représailles aux ballons incendiaires lancés lundi vers le territoire israélien par le Hamas, depuis Gaza.

Évasion spectaculaire

«Le bombardement sioniste de la bande de Gaza est une tentative de l’occupation (Israël, NDLR) de dissimuler son incapacité et son échec à affronter la lutte de notre peuple, en particulier après l’opération héroïque au cours de laquelle six des combattants de notre peuple ont arraché leur liberté à la prison de Gilboa», a commenté Hazem Qassem, un porte-parole du Hamas, dans un communiqué.

L’État hébreu tient le Hamas pour responsable de toutes les actions menées vers son territoire depuis l’enclave, sous blocus israélien depuis près de 15 ans et où vivent deux millions d’habitants. L’aviation israélienne a mené plusieurs raids similaires ces dernières semaines. Les tensions persistent en outre le long de la barrière frontalière entre Gaza et Israël, où des heurts entre manifestants et armée ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés.