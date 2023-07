Guerre en Ukraine: Frappes sur Odessa, rencontre Poutine-Loukachenko à Saint-Pétersbourg

Les deux dirigeants, qui doivent se rencontrer dimanche à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), ont prévu notamment de discuter du «partenariat stratégique et d’alliance» entre Moscou et Minsk, selon les termes d’un communiqué publié vendredi par le Kremlin. Alexandre Loukachenko est présenté comme le médiateur entre le Kremlin et Evguéni Prigojine il y a près d’un mois lors de la rébellion avortée de Wagner en Russie.

Une part des missiles abattue par la défense ukrainienne

Les projectiles non interceptés ont «fait des dégâts à l’infrastructure portuaire, à au moins six résidences dont des immeubles d’appartements», a détaillé l’armée, ajoutant qu’un missile avait touché la cathédrale orthodoxe dans le centre-ville. Selon une vidéo repostée par la mairie de la ville sur sa chaîne Telegram, la cathédrale de la Transfiguration d’Odessa a été endommagée.

Une ville stratégique

Exercices militaires russes en mer Noire

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des missiles de croisière russes de type Kalibr, tirés depuis la mer, avaient touché la région d’Odessa, marquant alors une quatrième nuit d’attaques consécutive, selon le gouverneur Kiper. Et au cours de la nuit précédente, des drones et des missiles avaient frappé Odessa et Mykolaïv, autre grande ville du sud de l’Ukraine, faisant au moins trois morts et une vingtaine de blessés.