Guerre en Ukraine : Frappes ukrainiennes sur Melitopol

Les forces ukrainiennes ont attaqué samedi soir la ville proche de la mer d’Azov et occupée par la Russie depuis le début de son offensive.

Une femme marche sur une place au cours du conflit entre la Russie et l’Ukraine à Melitopol, en Ukraine sous contrôle russe, le 25 novembre 2022.

Les forces ukrainiennes ont attaqué samedi soir la ville de Melitopol (sud de l’Ukraine) occupée par la Russie, ont indiqué des sources officielles prorusses et d’autres fidèles à Kiev. Cette ville stratégique, qui comptait un peu plus de 150’000 habitants avant la guerre, est située dans la région de Zaporijjia, dont Moscou revendique l’annexion. Les deux camps ont communiqué des informations contradictoires sur les cibles des frappes et les victimes, que l’AFP n’était pas en mesure immédiatement de vérifier.