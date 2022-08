Athlétisme : Fraser-Pryce accélère encore à Monaco

Sacrée championne du monde de la course reine pour la cinquième fois il y a moins d’un mois, Shelly-Ann Fraser-Pryce n’en finit pas d’accélérer: en 10’’62, la fusée jamaïcaine a encore amélioré la meilleure performance mondiale de l’année sur 100 m à Monaco.

La Jamaïcaine ne perd jamais son sourire. AFP

Peut-être plus impressionnant encore, Fraser-Pryce a couru dans la chaleur monégasque (autour de 28 degrés) son sixième 100 m de l’année en moins de 10’’70. Une régularité inédite sur une saison pour une sprinteuse, qui plus est âgée de 35 ans. C’est même son troisième 100 m sous cette barre chronométrique en l’espace de quatre jours, après ses 10’’66 réalisées samedi à Chorzow, en Pologne, et ses 10’’67 lundi à Szekesfehervar, en Hongrie, comme en finale mondiale mi-juillet à Eugene (Etats-Unis).

«J’ai fait ce que j’avais à faire et le chrono a parlé. La piste de Monaco est juste géniale, super rapide. Etre capable de courir avec constance en 10’’6 veut dire beaucoup pour moi. C’est remarquable, c’est très difficile de maintenir une telle vitesse», apprécie la triple championne olympique et décuple championne du monde. «Je suis dans la deuxième moitié de la trentaine» mais «j’ai la sensation que j’ai encore (des choses) à donner», répète-t-elle course après course.

Saison exceptionnelle

Avec 10’’62 (vent: +0,4 m/s), elle signe la sixième meilleure performance de l’histoire sur la ligne droite, à deux centièmes de seconde seulement de son record personnel établi en 2021 (10’’60). Seules deux athlètes ont déjà couru plus vite sur 100 m: sa compatriote championne olympique en titre Elaine Thompson-Herah (10’’54 en 2021), et la détentrice du record du monde, l’Américaine Florence Griffith-Joyner (10’’49 en 1988).

Son ambition pour le reste de la saison? «Battre son record personnel», répond «SAFP», qui a dépossédé l’Américaine Marion Jones du record du meeting monégasque (10’’72 en 1998).

Désormais attendue en Ligue de diamant à Bruxelles le 2 septembre, pas encore décidée pour Lausanne une semaine plus tôt, la Jamaïcaine va «prendre un peu de repos» d’ici-là après «trois courses coup sur coup». C’est une course particulièrement rapide qu’elle a dominée mercredi soir puisque sa compatriote fraîchement vice-championne du monde Shericka Jackson y a battu son record personnel en 10’’71 (contre 10’’73) et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a établi un nouveau record d’Afrique en 10’’72.

Trente centièmes

Lancée à l’assaut du record du monde du 1500 m, la Kényane Faith Kipyegon, double championne olympique en titre et double championne du monde de la distance, a elle échoué à trente centièmes du but. En 3’50’’37, elle a néanmoins signé le deuxième meilleur chrono de l’histoire sur 1500 m. Seule l’Ethiopienne Genzebe Dibaba, détentrice du record du monde en 3’50’’07 depuis 2015 – elle l’avait établi à Monaco déjà -, a couru plus vite.

«J’étais vraiment prête pour aujourd’hui, je suis très déçue de l’avoir laissé échapper dans les derniers mètres», a regretté la demi-fondeuse kényane. Le record personnel de Kipyegon était jusque-là de 3’51’’07, à une seconde pile du record du monde de Dibaba.

Après ses 19’’31 supersoniques qui l’ont conduit jusqu’à l’or mondial sur 200 m en juillet, Noah Lyles avoue aussi avoir en tête le record du monde, en l’occurrence celui de la légende Usain Bolt (19’’19 en 2009). Il s’est pour l’instant contenté de faire respecter son rang en 19’’46 (+0,8 m/s de vent), neuvième temps de l’histoire néanmoins, devant ses compatriotes Erriyon Knighton (19’’84), récent médaillé de bronze mondial à 18 ans, et Michael Norman (19’’95), champion du monde en titre du 400 m.