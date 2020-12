L’enquête de la justice vaudoise sur une douzaine de patrons de PME, la plupart kosovars, et leurs complices qui ont détourné, entre 2013 et 2016, des millions de francs d’indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) progresse . Des ordonnances pénales contre huit individus, parfois en situation illégale en Suisse, ont été prononcées en octobre.

Avocat de la Caisse cantonale de chômage vaudoise, François Chanson rappelle qu’en agissant auprès de la justice, il s’agit aussi de défendre l’intérêt de la collectivité car c’est de l’argent public qui a été volé. Me Chanson explique que deux syndicalistes accusés seront jugés séparément. Quant à la douzaine de patrons ripoux, il existe une procédure judiciaire simplifiée pour trois d’entre eux qui ont admis les faits et trouvé un accord avec le Ministère public. Ce sont huit de leurs complices qui viennent d’être condamnés. Le gros dossier qui prend du temps concerne ceux qui n‘ont pas admis les faits.

Rien n’a changé?

Conseiller national PLR, le Vaudois Olivier Feller avait déposé une motion en 2017 pour que le Conseil fédéral s’explique sur cette situation, voire agisse, en vain. «Dans ses directives, le Secrétariat d’État à l’économie continue d’admettre le versement d’ICI d’une entreprise même si les cotisations à l’assurance chômage n’ont pas été payées et que le travailleur n’a pas de titre de séjour valable, constate Olivier Feller. Et les caisses cantonales de chômage appliquent toujours ces règles. En clair, des indemnités sont aujourd’hui encore versées à des travailleurs au noir qui, de surcroît, n’ont même pas forcément un titre de séjour valable. Et cette pratique est cautionnée par le Conseil fédéral: ce n’est pas admissible»