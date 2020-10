Vaud : Fraude à la caisse de chômage: prison avec sursis pour deux patrons

Deux petits patrons de la construction impliqués dans la vaste fraude au détriment de la Caisse cantonale vaudoise de chômage ont écopé de 12 et 18 mois de prison avec sursis fin septembre. Une troisième audience s’ouvre lundi à Vevey.

Fin septembre, deux petits patrons de la construction ont écopé de 12 et 18 mois de prison avec sursis. Ils ont été jugés selon une «procédure simplifiée», qui est possible lorsque les accusés «admettent les faits et les prétentions civiles», a expliqué à Keystone-ATS le procureur Nicolas Cruchet, en charge de l’affaire.

Rôle central

Escroquerie à trois millions

Globalement, le procureur estime qu’environ 3 millions de francs ont été indûment versés à des travailleurs, fictifs ou non. La fraude a impliqué une bonne quinzaine de chefs d’entreprise, deux ex-collaborateurs d’Unia ainsi qu’environ 150 ouvriers, plus un certain nombre d’«employés» – sans papiers et sans domicile – qui n’ont pas pu être retrouvés et encore moins interrogés.