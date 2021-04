Client assidu des casinos, un patron-ferrailleur a mis sa société au tapis. En dix-huit mois, il a sorti 237’000 francs des comptes de son entreprise. Incité par un de ses ex-chefs et un employé du syndicat, le Kosovar de 45 ans a trouvé le moyen de continuer à assouvir son vice du jeu en tirant parti de l’indemnité en cas d’insolvabilité (lire encadré). «Profitant du climat de confiance entre Unia et la Caisse de chômage», comme l’a souligné le procureur Nicolas Cruchet, des dossiers concernant des travailleurs fictifs ont été montés. La Sàrl du prévenu, qui ne comptait qu’un seul collaborateur, a ainsi déclaré la mise au chômage de dix salariés supplémentaires, totalement imaginaires. Via Unia, la Caisse de chômage leur a versé au total plus de 150’000 francs. Mais les faux employés n’en ont guère vu la couleur: le syndicaliste ponctionnait 25% des montants et le patron se mettait le reste dans la poche, versant seulement 4500 francs de commission aux prête-noms.