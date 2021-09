Banques : Fraude fiscale: décision en appel lundi pour UBS en France

La justice française a requis une amende de 2,2 milliards d'euros pour la banque soupçonnée d’avoir illégalement démarché des clients en France entre 2004 et 2012.

UBS est accusée d’avoir envoyé des commerciaux suisses en France pour «chasser» de riches clients de sa filiale française afin qu’ils ouvrent des comptes non déclarés en Suisse.

Après une amende record en première instance, la cour d’appel de Paris tranche lundi sur le sort d’UBS. Le numéro un du secteur bancaire helvétique est soupçonné d’avoir illégalement démarché des clients en France entre 2004 et 2012 pour qu’ils placent des milliards d’euros à l’abri du fisc en Suisse.

Lors d’un 2e procès en mars à Paris, UBS a tenté de rebattre les cartes dans cette affaire, deux ans après s’être vu infliger une amende de 3,7 milliards d’euros, la plus lourde jamais infligée en France dans un dossier d’évasion fiscale. Le tribunal avait condamné la banque le 20 février 2019 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal, sanctionnant des fautes d’une «exceptionnelle gravité». La banque, qui a constamment nié avoir franchi la ligne rouge de la légalité, avait aussitôt fait appel.

Le poids lourd de la gestion de fortune est accusé d’avoir envoyé des commerciaux suisses en France pour «chasser» de riches clients de sa filiale française, repérés notamment lors de réceptions, concerts ou tournois de golf, afin qu’ils ouvrent des comptes helvétiques non déclarés. UBS France est poursuivie pour complicité, aux côtés de six anciens cadres.

Deux milliards d’amende

Entre les deux procès, la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, a en effet rendu plusieurs décisions susceptibles de modifier la peine encourue par UBS. Selon l’un de ces arrêts, l’amende maximale doit être calculée sur la base du montant des impôts présumés éludés et non sur la totalité des fonds dissimulés. Soit dans ce dossier 2,2 milliards, a calculé le ministère public.