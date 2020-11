Les autorités avaient prévenu: elles allaient parer au plus pressé pour aider une économie vitrifiée par le confinement, mais les éventuels profiteurs allaient casquer à terme. Entre mai et fin juillet, 16,9 milliards de cautionnement fédéral (dont 4,7 côté romand) ont été versés à plus de 136’000 entreprises ou indépendants. Aujourd’hui, 1856 vérifications sont en cours, dont un tiers de ce côté-ci de la Sarine. La majorité concerne a priori de simples erreurs administratives. Néanmoins, plus de 630 plaintes pénales ont déjà été déposées dans le pays.