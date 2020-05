Suisse

Fraude scientifique présumée à l'USZ: le lanceur d'alerte licencié

Le médecin qui avait signalé, en décembre 2019, des abus commis par des confrères au sein de l’hôpital universitaire de Zurich a été mis à la porte par la direction.

L'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) a confirmé cette information, publiée samedi dans des journaux de Tamedia. Selon eux, le lanceur d'alerte a compilé un dossier de 42 pages mettant en cause douze cas litigieux qu'il a fait parvenir à la direction de l'hôpital en décembre dernier.

Trois semaines de suspension

Pour sa part, Francesco Maisano, soupçonné de fraude scientifique, a été suspendu de ses fonctions durant trois semaines. L'USZ l'a annoncé mercredi après avoir fait part de soupçons confirmés ces derniers jours et de l'ouverture d'une procédure.

Principal intéressé, il aurait utilisé des implants de sociétés dans lesquelles il possédait une participation financière. Il n'aurait pas été transparent à ce sujet et n'aurait pas non plus établi correctement des rapports adressés à Swissmedic sur ces implants. Il aurait en outre embelli les résultats d'études les concernant.