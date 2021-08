Neuchâtel / Jura : Freddie Mercury sera célébré en fanfare

Une création originale mêlant rock et classique, interprétée par des musiciens et des choristes, rendra hommage à la star décédée il y a trente ans.

Trois harmonies regroupant plus de soixante musiciens, une centaine de choristes et quatre compositeurs: le projet porté par la ­Musique militaire du Locle (NE), la fanfare du Noirmont (JU) et la fanfare des Bois (JU) va mobiliser bien du monde d’ici à décembre, relate arcinfo.ch. «Symphoniquement Queen», une création originale mêlant rock et classique, rendra hommage en six concerts à Freddie Mercury, décédé il y a trente ans.