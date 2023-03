Freddy a fait 225 morts au Malawi, les recherches se poursuivent

Le très long cyclone a perdu de la force sur le pays pauvre d’Afrique, mais pluies torrentielles et inondations font des ravages: 225 morts, 707 blessés, 41 disparus et 88’300 sans-abri.

Dans le township de Ndirande, à Blantyre, des enfants récupèrent ce qui peut l’être, signe de la catastrophe qui frappe le Malawi. REUTERS

Le bilan du cyclone Freddy s’est encore alourdi, mercredi, au Malawi, avec au moins 225 morts, alors que les recherches pour retrouver des survivants se poursuivent dans le sud, épicentre de la catastrophe. D’une longévité exceptionnelle – plus de 35 jours – Freddy avait déjà frappé l’Afrique australe fin février, faisant 17 morts, avant de revenir sur ses pas début mars. Avec des vents moins puissants mais charriant des pluies torrentielles, il a provoqué de fortes inondations et des glissements de terrain meurtriers au Malawi, où l’état de catastrophe a été déclaré. La police et l’armée ont été déployées.

«Le nombre de morts est passé de 190 à 225, avec 707 blessés et 41 disparus», a annoncé le Département de gestion des catastrophes. Plus de 88’300 habitants de ce pays enclavé, parmi les plus pauvres de la planète, sont désormais sans foyer. Des écoles et des églises ont été transformées en hébergements d’urgence. Au total, 165 centres ont été ouverts.

«C’est un défi d’atteindre ceux pris au piège, avec des ponts détruits et le niveau élevé des eaux.» Felix Washon, porte-parole de la Croix-Rouge du Malawi

«Les inondations sont le plus gros problème» et les destructions sont «énormes», a expliqué Felix Washon, porte-parole de la Croix-Rouge du Malawi, qui mène des opérations de secours. «C’est un défi d’atteindre ceux pris au piège, avec des ponts détruits et le niveau élevé des eaux.» Les secouristes ont retrouvé des survivants perchés sur des arbres et des toits.

La vie reprend déjà son cours

Une douzaine d’établissements de santé ont été impactés par les destructions, selon le ministère de la Santé. Le président Lazarus Chakwera, de retour mardi après avoir participé à une conférence de l’ONU au Qatar et qui doit se rendre dans les zones sinistrées dans la journée, a décrit «une nation dévastée». Le pape François, lors de son audience hebdomadaire place Saint-Pierre, a dit prier «pour les morts, les blessés, les déplacés» au Malawi, frappé par une «calamité».

«J’ai deux petites filles et des obligations. Nous devons reconstruire nos vies.» Daud Chitumba, chauffeur de minibus-taxi

Dans le township de Chilobwe, près de Blantyre, les habitations vulnérables faites de briques et de terre ont été ravagées par d’impressionnantes coulées de boue. Mais la vie reprend déjà lentement son cours, les marchés et les commerces ont rouvert. Chauffeur de minibus taxi, Daud Chitumba, 27 ans, explique avoir des bouches à nourrir: «J’ai deux petites filles et des obligations. Nous devons reconstruire nos vies.»

On craint un bond du choléra

Il y a deux jours à peine, dans ce même quartier déshérité, familles et sauveteurs fouillaient la boue, parfois à mains nues, dans l’espoir de retrouver un proche. «Il y a des morts ici tout autour, tout le monde a perdu quelqu’un», dit Fadila Njolomole, 19 ans. Elle raconte que la veille encore, deux personnes ont été emportées par la boue.

L’ONG Médecins sans frontières, présente sur place, craint un bond des cas de choléra dans le pays, qui lutte déjà contre une épidémie meurtrière de cette maladie. D’après les dernières prévisions, Freddy devrait se dissiper sur les terres, mais les pluies risquent de persister pendant encore plusieurs jours.

«La ville est quasiment une île»

Au Mozambique, dans la ville côtière de Quelimane, en Zambézie, à une quarantaine de kilomètres de l’endroit où le cyclone a atterri, la pluie n’a pas cessé depuis le week-end. De nombreuses maisons sont détruites, les toits arrachés et des routes coupées: «La ville est quasiment une île», selon Thomas Bonnet, de l’ONG Friends in Global Health.

Aide internationale réclamée Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a réclamé, mercredi, une aide internationale pour faire face aux ravages du cyclone Freddy, qui a fait 225 morts dans ce pays pauvre d’Afrique australe. «Il s’agit d’une tragédie nationale», a-t-il déclaré lors d’un déplacement à Blantyre, épicentre de la catastrophe. «Je lance un appel aux partenaires internationaux et aux donateurs pour qu’ils apportent une aide supplémentaire face aux destructions et aux dégâts causés par le cyclone tropical Freddy.»