Genève - Freddy Junior est libre: «Il va avoir une belle vie»

Emotion à la fourrière cantonale de Collex-Bossy, ce mercredi après-midi: Freddy Junior a été rendu à sa propriétaire après six mois d’isolement. Le petit pinscher allemand revient de loin. Importé illégalement de Moldavie, un pays à risque de rage, l’Etat avait décidé de l’euthanasier. Une guérilla judiciaire menée par Me Romain Jordan, l’avocat de sa maîtresse, a permis de lui sauver la mise. «Merci au personnel de la fourrière, il a l’air heureux», s’est exclamée Diana Chloridou, qui a recueilli l’animal. «Il va chez lui, on va s’en occuper dans une famille aimante qui s’est battue pour le récupérer. Il va avoir une belle vie. J’espère que la loi va changer. On est des humains, on fait des erreurs, mais de là à tuer un animal, non.»