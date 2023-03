Océan Indien : Freddy pourrait devenir le plus long cyclone jamais enregistré

Le 20 février, Freddy frappait Trou-aux-Biches, sur l’île Maurice. Deux semaines et demie plus tard, il sème encore la désolation sur son passage.

Plusieurs mois avant d’être fixé

Retour sur le Mozambique, deux semaines plus tard

Freddy a traversé tout le sud de l’océan Indien et touché terre à Madagascar, le 21 février, traversant l’île avant d’atteindre le Mozambique, le 24 février. Il a traversé ce dernier pays et le Zimbabwe, provoquant de fortes pluies et des inondations. Il a ensuite fait une boucle vers la côte, où il s’est rechargé en humidité et en puissance dans les eaux chaudes, avant de frapper de nouveau Madagascar.