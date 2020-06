Horlogerie

Frédéric Arnault prend la tête de Tag Heuer

À 25 ans, le fils de Bernard Arnault accède à la tête de l’entreprise horlogère chaux-de-fonnière Tag Heuer.

Frédéric Arnault prendra ses fonctions au 1er juillet. Polytechnicien, il était depuis 2018 directeur de la stratégie et du numérique de Tag Heuer. Sa nomination «vient conforter le travail accompli chez Tag Heuer où il réussit à associer l’innovation, l’héritage et le savoir-faire au sein de cette maison historique», a salué son père Bernard Arnault, qui a déjà confié des postes de direction à ses enfants Delphine, Antoine et Alexandre au sein de LVMH.

Accord conclu

Le groupe a également annoncé jeudi que Stéphane Bianchi – qui occupait précédemment le poste de PDG de Tag Heuer et dirigeait également la Division Horlogerie de LVMH – verrait ses fonctions élargies au sein de ce pôle pour désormais chapeauter les marques joaillières Chaumet et Fred, en plus des maisons horlogères Tag Heuer, Hublot et Zenith.