Canton de Vaud : Frédéric Borloz se lance à son tour dans la course au Conseil d’État

Le conseiller national PLR, ancien syndic d’Aigle, a décidé lui aussi de briguer un siège au gouvernement vaudois lors des élections cantonales de 2022.

L’annonce des départs de Pascal Broulis et de Philippe Leuba du gouvernement vaudois aiguise les appétits dans le camp PLR. Après les candidatures du député et médaillé olympique Sergei Aschwanden, et de la conseillère nationale Isabelle Moret, voici un autre conseiller national qui sort du bois: Frédéric Borloz.