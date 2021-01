Culture : Frédéric Pajak reçoit le Grand Prix suisse de littérature

L’auteur franco-suisse a été récompensé pour l’ensemble de son oeuvre par l’Office fédéral de la culture.

Frédéric Pajak a terminé en 2020 le Manifeste incertain, œuvre de quelques milliers de pages et dessins en 9 volumes, dont le 3e a reçu un Prix suisse de littérature en 2015.

A la fois écrivain, peintre, dessinateur et éditeur, dirigeant la collection des «Cahiers dessinés» des éditions Buchet-Chastel, Frédéric Pajak , 65 ans, est l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels le texte et le dessin se côtoient, se complètent et se confrontent, explique l’OFC.