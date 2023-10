Freeride: Elisabeth Gerritzen quitte le Freeride World Tour

Sacrée championne du monde en 2021 et victorieuse de l’Xtreme de Verbier en 2019 et 2021, Elisabeth Gerritzen dit vouloir se «donner l’espace et la marge de manœuvre nécessaires pour accueillir ce qui est différent et déterminant». «Ce n'est pas du tout un adieu au ski, mais plutôt une déclaration d'amour», assure-t-elle, précisant également: «Faire partie de ce cirque itinérant a structuré ma vie, mon ski, mes relations et même mes opinions politiques».