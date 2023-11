Freeride: Thibault Magnin en rêvait: il va s’essayer au freeride

La nouvelle a donné le sourire au Fribourgeois. @FWT

Il y a quelques mois, interrogé par le Sport-Center, le résident d’Andorre faisait part de ses ambitions pour l’avenir: «J’aimerais aller m’essayer sur d’autres événements, en dehors de la Coupe du monde de freestyle, nous expliquait-il. Peut-être du freeride, dans le World Tour… Mon objectif, c’est d’être un skieur polyvalent et de me frotter à d’autres éléments que les parcs.» Il a été exaucé ce mardi et, pour être prêt à ces nouvelles exigences, Magnin a déjà pris part à des événements de qualification du FWT en Nouvelle-Zélande, avec notamment une superbe et néanmoins prometteuse 2e place à la clé.

Car le Freeride World Tour a annoncé les quatre femmes (Hedvig Wessel/Nor, Lily Bradley/USA, Manon Loschi/Fra et Zuzanna Witych/Pol) et les quatre hommes (Abel Moga/Esp, Dillon Flinders/USA, Kristofer Turdell/Suè et donc Thibault Magnin) qui ont obtenu le droit de se frotter aux meilleurs skieurs mondiaux sur les spots les plus incroyables de la planète, et le natif de Fribourg en fait partie. La saison 2024 emmènera les riders de Baqueira Beret en Espagne à Verbier en Valais, en passant par Ordino Arcalis en Andorre, Kicking Horse au Canada, Bakuriani en Géorgie et Fieberbrunn en Autriche.

@FWT

«Cela a toujours été un rêve d’enfant pour moi de concourir sur le FWT, a expliqué l’Hispano-Suisse dans le communiqué de presse annonçant les ‘’cartes blanches’’ dont il faisait partie. Bien que je me sois principalement concentré sur le park, j’ai toujours été attiré par le ski freeride. Je crois que les deux styles se complètent parfaitement et mon objectif a toujours été d’explorer chaque facette du sport et de devenir un skieur complet. Je suis impatient de relever ce nouveau défi. Je suis là pour apprendre, rester fidèle à ma passion pour le ski et, espérons-le, offrir une performance exceptionnelle!»

À noter également deux informations judicieusement dégotées par le site SkiActu.ch. La première indique que le snowboardeur singinois Liam Rivera (24 ans), qui courrait jusqu’ici sous les couleurs du Mexique où il est né, portera dorénavant une casaque de Swiss-Ski. Il avait terminé 3e du général l’année dernière. La seconde explique que la skieuse polonaise Zuzanna Witych, établie à Vercorin, sera aussi de la partie. Les autres Suisses en lice cette saison sont Sybille Blanjean, Maxime Chabloz, Simon Perraudin et Martin Bender. La star de la discipline, la Valaisanne Elisabeth Gerritzen, a quant à elle dit stop il y a peu.