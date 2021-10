Ski/Snowboard – Freeride World Tour 2022: trois Romands au départ

La tente de départ et, tout en bas, l’aire d’arrivée à Ordino Arcalis. Les images du Freeride World Tour

La liste des participants au Freeride World Tour 2022 est connue. Elle a été dévoilée ce mardi par les organisateurs. En tout, ce sont 47 freeriders (21 skieurs, 12 skieuses, 8 snowboardeurs et 6 snowboardeuses) qui prendront part aux cinq étapes prévues l’hiver prochain.

Trois skieurs suisses participeront à la prochaine édition du FWT. Et t ous les trois sont Romands, à commencer par la Lausannoise établie à Verbier Elisabeth Gerritzen (25 ans), championne du monde en titre et qui est devenue la première skieuse à remporter l’Xtreme de Verbier deux fois consécutivement, en 2019 et en 2021 (l’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie).