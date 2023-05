Lausanne: Freinage d’urgence pour la généralisation du 30 km/h 

«Unique en Suisse»

Dans l’optique de pacifier le débat sur la mobilité et les régimes de vitesse à appliquer sur les routes lausannoises, la Ville et le comité d’initiative vont poursuivre le dialogue. En attendant, le comité d’initiative PLR et les associations de commerçants et hôteliers-restaurateurs s’engagent à retirer l’initiative communale «pour un centre-ville apaisé et accessible à toutes et à tous» et à ne pas s’opposer aux projets de modération des vitesses prévus sur les axes du réseau communal. De son côté, la Ville s’engage à «maintenir des limitations générales de vitesse à 50 km/h sur le réseau cantonal à l’exception de certains tronçons». Pour Florence Germond (PS), cheffe de la Mobilité, il s’agit d’un «accord unique en Suisse, car dans les grandes villes, les parties sont à couteaux tirés et des procédures judiciaires sont engagées».